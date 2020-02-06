Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığ altında şehit olan askerin cenazesi memleketi Aksaray’a getirildi

Çığ altında şehit olan askerin cenazesi memleketi Aksaray’a getirildi

Şehidin kortejinden görüntü

Şehit Çığ Düşmesi Güvenlik Önlemi Cenaze Namazı Askeri Personel 

-Şehidin cenazesinin morga getirilesi
-Tabutun askeri erkan ve yakınları tarafından taşınması
-şehit foto

( AKSARAY ) AKSARAY

- Van’da düşen çığın ardından olay yerinde kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmasına katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü’nün cenazesi memleketi Aksaray’a getirildi.
Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları devam ederken aynı bölgeye ikinci çığ düşmesi sonucu arama kurtarma ve güvenlik önlemlerinde görev alan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü (23) çığın altında kalarak şehit düştü. Şehidin cenazesi Askeri uçakla Nevşehir Havalimanına gönderilirken, buradan alınarak Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca kortej eşliğinde Aksaray’a getirildi.
Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi Morguna getirilen şehidin cenazesi askeri personel ve yakınları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde morga alındı. Şehit cenazesinin yarın Sultanhanı ilçesinde Cuma Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede defnedileceği öğrenildi. Şehidin annesi Yeter Süslü’nün de (53) birkaç gün önce anjiyo olduğu ve halen Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. (HT-YC-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı