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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç memleketine uğurlandı

Çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Salih Dinç memleketine uğurlandı

Şehit naaşının getirilmesi

Şehit Polis General Çığ Düşmesi Askeri Personel 

-Saygı duruşu
-Vali ve beraberindekiler
-Şehidin öz geçmişinin okunması
-Duanın okunması
-Şehit naaşının uğurlanması
-Şehidin fotoğrafı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan asker, törenle memleketi Giresun'a uğurlandı. Bugün saat 13.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Masure Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, Uzman Çavuş Salih Dinç ise şehit olmuştu. Şehit Dinç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı idris Koç, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Ak Parti il Başkanı Emrullah Gür, il Özel idaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kurum amirleri. polis ve askerler katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Giresun’a gönderilmek üzere karayoluyla Van’a uğurlandı.
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