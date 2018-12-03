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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çığ altında kalan dağı dedektör ve köpekle aranacak

Çığ altında kalan dağı dedektör ve köpekle aranacak

köpekten görüntü

Hava Sıcaklığı Çığ Düşmesi Helikopter Kadavra Kar Yağışı 

-helikopterden gelen ekiplerin görüntüsü
-cavit ünlü ile röp
-detaylar

( NİĞDE )-Kayıp dağcı için bacağındaki platin umut olacak NİĞDE

- Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken çığ altına kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmaları devam ediyor. Dağcı Karakoç’un bacağında bulunan platinden dolayı detektörlerle aranacağı öğrenildi. Demirkazık dağı Eznevit Mevkiinde üzerine çığ düşmesi sonucu ulaşılamayan Mustafa Kemal Karakoç için Erzurum, Malatya, Bursa, Samsun ve Niğde’de bulunan AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri dünden beri arama çalışmasına devam ediyor. Demirkazık Dağ evinde bulunan ekipler helikopterlerle çığ yaşanan bölgeye sevk ediliyor. Çığ düşen bölgenin uzunluğunun 800 metreyi bulması nedeniyle ekipler uzun çubuklarla adım adım aranıyor. Gece Bölgede kar yağışı başlayacak Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17’ye kadar düştüğü bölgede bu gece kar yağışı da bekleniyor. Öte yandan Samsun’dan getirilen kadavra köpeği Aprek sabahın ilk ışıklarında aramaya katılacak. Ekipler soğuk hava nedeniyle hava kararmasıyla arama çalışmalarına yarına kadar ara verilecek. AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü, ‘‘Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak’’ dedi.

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