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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığ altında hayatını kaybeden işçinin ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Haberi

Çığ altında hayatını kaybeden işçinin ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Haberi

Ağabey ile röportaj

Jandarma Çığ Düşmesi Doğal Afet Maden Ocağı Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin alınması
-Abinin gözyaşları
-ARŞİV

( ADANA )- Çığ faciasında ölen Yasin Kılıç'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi ADANA

- Adana’nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada ağabeyi Mehmet Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Salı günü saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisinde krom maden ocağına çığ düşmesi sonucu evli ve 2 çocuk babası şoför Yasin Kılıç (42) hayatını kaybetti. Olayın üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 sağlık ekipleriyle, iş makineleri sevk edildi. Dün saat 14.00’da ekipler maden ocağına ulaştı ve Kılıç’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yasin Kılıç’ın ağabeyi Mehmet Kılıç, olayın doğal afet olduğunu söyledi.

İşçilerin zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Kılıç, “Ekiplerimiz ellerinden geleni yaptı. Takdiri ilahi” dedi.
Yapılan otopsinin ardından Kılıç’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ağabey Mehmet Kılıç, kardeşinin cenazesini teslim alırken gözyaşlarına boğuldu. Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde toprağa verilecek. (UMT-
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