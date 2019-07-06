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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale 

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ
-MUHTARIN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 bin balya saman kül olurken, 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e ait hayvan çiftliğindeki bina içinde istiflenmiş saman balyaları tutuştu. Mahalle sakinlerinin yardımıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yangın alanından tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor. Yangında, yaklaşık 5 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
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