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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çiftlikte bulunan iki katlı konağın ikinci katı yandı Video

Çiftlikte bulunan iki katlı konağın ikinci katı yandı Video

Yangın söndürme çalışmaları

İtfaiye Aracı Yangına Müdahale Trol 

-Konaktan görüntü alınması
-Detaylar
-Yangına giden itfaiye aracının çartpığı otomobiller (fotoğraf)

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da Eligüzel Çiftliğinde bulunan iki katlı tarihi konağın ikinci katında yangın çıktı. Yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri ise kaza yaptı, iki araçta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Candaroğulları Mahallesinde bulunan Eligüzel Çiftliğinde Ekrem Esen’e ait kullanılmayan iki katlı tarihi konağında ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, Cevizli Park kavşağında iki araçla çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, üç kişi kontrol amaçlı Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha da büyümeden kontrol altın aldı. Yangında, iki katlı konağın ikinci katında maddi hasar oluştu. Öte yandan, tarihi konağın daha öncede çıkan yangında zarar gördüğü öğrenildi.
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