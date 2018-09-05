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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çiftlikte bekçilik yapan kişi sulama havuzunda ölü bulundu - ADANA

Çiftlikte bekçilik yapan kişi sulama havuzunda ölü bulundu - ADANA

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Cesedin incelenmesi - Olay yerinden genel görüntüÇiftlikte bekçilik yapan kişi sulama havuzunda ölü bulunduADANA (AA) - Adana 'da bir çiftlikte bekçilik yapan kişi sulama havuzunda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Eğriağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bekçi olarak görev yapan İhsan Demir'i (60) portakal bahçesi için kullanılan sulama havuzunda hareketsiz şekilde bulan çiftlik çalışanları durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'in öldüğünü belirledi.Demir'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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