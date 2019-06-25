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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Çiftlik yangını - KONYA

Çiftlik yangını - KONYA

- Çiftlikteki yangından görüntü - İtfaiyenin söndürme çalışmaları Konya ’da çiftlik yangını - Güneysınır ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonrası söndürüldüKONYA (AA) - Güneysınır ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte güçlükle söndürülebildi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneybağ Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, saman balyalarının bulunduğu bölüme sıçradı.Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine, bölgeye kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Alevler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda güçlükle kontrol altına alınabildi.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bild Trol 

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