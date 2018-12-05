Çiftlik kurmak için kredi aldılar, ineklerine kavuşamadan borçlar kapılarını çaldı

-Çiftlikten görüntüler

-Kadın üyenin alınan yem ve saman balyasını göstermesi

-Kooperatif başkanı ile kadın üyenin açıklamaları



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da 4 yıl önce tarımsal kooperatif oluşturup devletten aldıkları destekle 700 baş kapasiteli besi çiftliğinin kurulmasını sağlayan köylüler, hayvanlarına kavuşacakları günlerin hayalini kurarken tesisin yapımı için verilen kredinin ilk taksidini ödeyemeyip vadesi geçince banka hesapları ile hayvan alımı için aldıkları paraya da bloke konulması durumuyla karşılaştılar. Damızlık sığır yetiştiriciliği projesi kapsamında ilk 1 yılı ödemesiz kalan 5 yılı yüzde 3 faizli taksitlerle aldıkları 2 milyon 523 bin liraya 23 bin metrekarelik alana tesis inşa ettiren Suluova ilçesine bağlı Gürlü köyü sakinleri, Romanya’dan gelecek 180 hayvana gümrükte yaşanan sorunlar ve sonrasındaki döviz kurdaki dalgalanma dolayısıyla oluşan fiyat artışı dolayısıyla bir türlü kavuşamadı. Tesisi kurmak için aldıkları 660 bin lira taksitli kredinin 65 bin liralık faizinin bir yıl ötelenmesi hakkını birinci yılın sonunda kullanan çiftçiler bu sefer de hayvanlarına kavuşamadıkları için ödeme yapamayınca banka hesaplarına da bloke konuldu. Hayvanların alınması için bankada bulunan 1 milyon bin 980 lirayı kullanamayan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticilerinden yardım istediler. Köyden kente göçü engelleyip, yerli üretimi sağlamak için 30 üyeli kooperatif oluşturup 2015 yılında 700 başlık damızlık üretim tesisini kurduklarını belirten kooperatif başkanı Levent Topal, “Canlı hayvan alımı için hesabımızda olan parayı kullanamıyoruz. 30 üyemizin ve ailelerinin hesaplarında şu an bloke ve haciz var. Bu tesisi canlandırıp, arkadaşlarımızla devlete, millete katma değer üretip faydalı işler yapmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sesimizi duyup olaya el atmasını, sorunlarımızın dinlenmesini istiyoruz” dedi.

Çiftliğin etrafının geniş bir mera olduğuna değinen ziraat mühendisi olan Topal, “Biz hayvanlarımızın etinden, sütünden, derisinden, buzağısından kazanacağımız parayla devletimize olan borcumuzu ödeyecektik. Eğer hayvan alımımıza müsaade edilirse biz bu borcu kesinlikle ödemek istiyoruz” diye konuştu.

Kooperatif üyelerinden Hülya Yolcu da, “İneklerimizi istiyoruz. Gurbette, orada, burada çalışmaktansa kendi topraklarımızda üretmiş olduğumuz ineklerimizle, sütüyle, derisiyle, gübresiyle bu ülkeye faydalı olabilmemiz için bize yardımcı olunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de projede yönetmeliklere uygun şekilde adımlar atıldığını belirtti.



