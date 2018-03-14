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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çiftlik Bank Tekirdağ Tesisleri faaliyetlerine devam ediyor

Çiftlik Bank Tekirdağ Tesisleri faaliyetlerine devam ediyor

Çiftlik tabelası,

Süt Üretimi Jandarma Büyükbaş Hayvanlar Yurt Dışı Büyükbaş Hayvan 

-çiftliğin dışından görüntüler,
-içerideki çalışmalar,
-içerideki hayvanlardan görüntü,
-köy sakinlerinin açıklamaları,
-detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Bir anda Türkiye’nin gündemine gelen ve on binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor. Tesiste 300’e yakın büyükbaş hayvanla süt üretimi gerçekleştiriliyor. Kurucularının yaklaşık 77 bin kişiden 500 milyon liranın üzerinde para topladığı ve bu paralarla yurt dışına kaçtığı iddiaları ile gündeme gelen Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Göçerler Mahallesi’nde yer alan entegre süt üretim tesislerinde çalışmalar aynen devam ediyor. Mağdurların çiftliğe gelme ihtimaline karşı tedbir alan jandarma ekipleri çalışanlar dışında tesise giriş çıkışa izin vermiyor. Yaklaşık 300 büyükbaş hayvanın bulunduğu Çiftlik Bank Tekirdağ Entegre Süt Tesisi’nde bulunan hayvanların yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirilen hayvanlar olduğu kaydedildi. Bir süre önce yüzlerce davetlinin katılımıyla açılan tesis dolayısıyla mağdur olduklarını öne süren onlarca kişinin tesise gelerek büyükbaş hayvanları alacaklarına karşılık almak istediklerini belirten mahalle sakinleri ise, “Tesisin bizimle ya da köyümüzle alakası yok. Buradan yer almışlar ya da kiralamışlar tam olarak bilmiyoruz. Ama bir sürü mağdur olan kişi geliyor” dediler.
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