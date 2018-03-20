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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

Şahıslarına asayişten çıkartılışı

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Akalan Akkale 


- Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanarak Sakarya’ya getirilen 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. CEO’su Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp kayıplara karıştığı Çiftlik Bank’a yönelik Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa illerinde yakalanan Ü.G., S.A., S.A.E. ve E.T. isimli şahıslar Sakarya’ya getirildi.
Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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