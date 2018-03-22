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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çiftlik Bank sahibi Aydın’ın yengesi tutuklandı

Çiftlik Bank sahibi Aydın’ın yengesi tutuklandı

ŞAHISLARIN ADLİYEYE ÇIKARILIŞI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Akalan Gesi Sağlık Raporu 


- Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi ve yönetim kurulu üyesi olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi H.A., Bursa’da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul’da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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