Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın Haberi

-Depodaki ürünler



( ANTALYA - EK) ANTALYA



- düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi.

Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Aramalarda birçok dijital materyal ve belgelere de el konuldu.

