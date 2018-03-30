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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın Haberi

Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın Haberi

Deponun bulunduğu binadan görüntü

Polis Nadan Son Kullanma Tarihi 

-Depodaki ürünler

( ANTALYA - EK) ANTALYA

- düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bankın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi.
Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Aramalarda birçok dijital materyal ve belgelere de el konuldu.
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