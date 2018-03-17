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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 5 yıl sonra şirketi satacağını söylediği ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 5 yıl sonra şirketi satacağını söylediği ortaya çıktı

Mehmet Aydın ile röp.

Yatırımcı Milyar Dolar Gelir Vergisi Dolandırıcılık Hayvancılık 

-Çiftlik detay

( BURSA ) - 5 yıl sonra zaten oyunu durduracakmış- Çiftlik Bank’ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ın verdiği sor röportajında 5 yıl sonra şirketi satacağını söylediği ortaya çıktı - Vergi ödememek için gelirlerin Kıbrıs’ta toplandığını belirten Aydın: "Bu vergiden kaçmak değil vergiden kaçınmaktır" BURSA

- Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın yurdu terk etmeden önce verdiği son röportajında 5 yıl sonra oyunu durduracağını söylediği ortaya çıktı. Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Çiftlik Bank tesislerinde Bursa Line Tv Haber Müdürü Kübra Ulutaş’ın sorularını cevaplayan Mehmet Aydın, gelirlerin Kıbrıs’ta toplanmasıyla ilgili olarak ise, "Kıbrıs’ta gelir vergisi ve KDV yok, bu nedenle dünyanın birçok yerindeki merkezlerimizin elde ettiği gelirler Kıbrıs’ta toplanıp daha sonra sermaye artırımı olarak Türkiye’ye geri dönüyor. Yatırımlarımızın hepsini Türkiye’de yapıyoruz. Bu vergiden kaçmak değil vergiden kaçınmaktır, bu da suç değildir" dedi.
Çok kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve ardından Uruguay’a kaçtıktan sonra Çiftlik Bank üyelerine sesli mesaj gönderen Mehmet Aydın, röportajda "Ülkemizin üzerinde oynanan bazı oyunlar var. Yurt dışı kaynaklı, özellikle Londra’dan tehditler alıyoruz. Bu bazılarını rahatsız ettiği için haberler çıkarıyorlar" diye konuştu.
Aydın'ın, röportajda "Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız bir sözleşme var. Türkiye’de yaptığımız yaklaşık 200 milyon liraya yakın yatırımlarımızın tamamını, kullanıcılarımıza oyunun herhangi bir kapanma durumunda veya iflas durumunda onların teminatına sunmuş durumdayız. Bir gün batarsak tüm çiftlikler, tüm hayvanlar, bu şirketin sahip olduğu tüm mal varlıklarını üyelerimize sunmuş durumdayız. İnsanlar yatırdıkları ana paranın teminatını bu şekilde gördükleri için bize güveniyor. Kar paylaşımı yapmıyoruz, şirketimizin reklam için ayırdığı bütçeden insanlara ödemeler yapıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. "Şirketimizi o zaman yine yerli bir yatırımcıya değerini bulduğu zaman satacağız" 5 yıl sonra oyunu durdurmayı planladıklarını anlatan Mehmet Aydın, "Şu anda bir çok firmamız var. Türkiye dışında da Arjantin’de Azerbaycan’da Almanya’da, Kıbrıs’ta, Amerika’da ve Dubai’de bunların hepsinde oynan oyundan elde edilen gelirler Türkiye’de toplanıyor. Bunların bir merkezi var bütün ülkelerdeki gelirler Kıbrıs’a aktarılıyor. Çünkü Kıbrıs’ta herhangi bir gelir vergisi ya da KDV gibi bir olay olmadığı için orada toplanıyor ve oradan Türkiye’ye sermaye artırımı olarak gönderiliyor para. Bu vergiden kaçmak değil, vergiden kaçınmaktır o da suç değildir" dedi.
Çiftlik Bank’ın ponzy sistemiyle aynı şey olmadığını belirten Aydın, "Ben suçlu muyum? Ben Türkiye’ye yatırım yaptım suçlu muyum? Türkiye’de gerçekten ekonomiye katkı sağlayan bir firmanın bu şekilde medyada linç edilmesi haksızlıktır. Şu anda Çiftlik Banka parasını yatırıp alamayan, mağdur olan tek bir kişi varsa ben burada şu anda size röportaj veremiyordum. Böyle bir şey tamamen saçmalıktır. Böyle bir şey dolandırıcılıktır. Ben insanların parasını vermiyorsam insanlar gider emniyete şikayet eder. Genç olmam bir şey yapamayacağım anlamına gelmez. Şu anda Amerika’da bilişim sektörünün devleri var. Bunlardan biri Facebook, şu anda 200 milyar dolar sermayesi var. 5 yıl sonra Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta istenilen noktaya geleceğiz. Şirketimizi o zaman yine yerli bir yatırımcıya değerini bulduğu zaman satacağız" diye konuştu.
Bu açıklamalardan kısa süre sonra Mehmet Aydın’ın sırra kadem basmasıyla birlikte yüzlerce kişi yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine gitmiş, şirketin sessiz sedasız boşaltıldığını öğrenmişlerdi.
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