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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Çiftlik Bank'a soruşturma - BURSA

Çiftlik Bank'a soruşturma - BURSA

- Çiftlik Bank'a ait araçlardan detaylarGÜNCELLEME - Çiftlik Bank'a Bursa 'da soruşturma - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 500'e yakın mağdurun suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlattı - Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı bir iş yerinin önünde atıl durumda bekleyen 34 araca el konulacağı öğrenildiDETAY EKLENDİBURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank mağdurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı. - 34 araç el konulacakSoruşturma kapsamında, merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa Gıda Toptancıları Sitesi'nde Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı bir iş yerinin önünde atıl durumda bekleyen araçlarla ilgili inceleme başlatıldı.22'si Çiftlik Bank logosu giydirilmiş 34 aracın bulunduğu iş yerinin önünde polis güvenlik önlemi aldı.Araçlara Başsavcılık tarafından el konulacağı öğrenildi.

Güvenlik Önlemi Suç Duyurusu Dolandırıcılık Nitelik Avcılık 

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