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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çiftliğin bekçisi sulama havuzu içerisinde ölü bulundu

Çiftliğin bekçisi sulama havuzu içerisinde ölü bulundu

Polis ekiplerinin çalışmalarından genel görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Sulama havuzundan genel görüntüler
-Cesetten genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir çiftlikte bekçilik yapan 60 yaşındaki adam, çiftliği içerisinde bulunan sulama havuzunda ölü bulundu. Olay, Yüreğir İlçesi Eğriağaç Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliği aşçısı olan bir kişi, bekçi İhsan Demir’e (60) seslendi. Demir’den haber alamayan aşçı, çiftlik etrafında aramaya başladı.
Çiftlik içerisinde portakal bahçesinin sulamak için kullanılan, sulama havuzu içerisine bakan aşçı, Demir’in cansız bedenini gördü. Çiftlik çalışanı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Demir’i su içerisinden çıkartıp inceledikten sonra, Demir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir’in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsisi sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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