Çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı

-Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün konuşması

-Şamil Akyüz isimli çiftçinin konuşması

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( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 54 çiftçiye 7 bin 400 kilogram Pamuk tohumu dağıtıldı. Ekonomi Bakanlığının yeni modern çırçır fabrikalarının yapılması için destek vereceğini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Yaklaşık 7 bin 400 kilogram tohumla 2 bin 500 dekar alanda yeni pamuk üretim sahası açmış oluyoruz. Geçen sene 2 çiftçimiz deneme üretimi yapmıştı. Bu sene bizim vermiş olduğumuz destekle 54 çiftçimiz pamuk üretimi yapacak. 2 bin 500 dekarlık alan Özel İdarenin desteklediği tohumlukla ekilen alan. Bizim desteklediğimiz çiftçiler dışında kendi imkanlarıyla pamuk eken büyük çiftçilerde var. Biz bu desteği orta ve dar gelirli çiftçilerimize veriyoruz” dedi.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu ise, "Kilo başına 80 kuruş ürün desteği, dekar başına ise 44 TL mazot ve gübre desteği veriyoruz. Şu anda yüzde 50 hibe destekli de tohum veriyoruz” şeklinde konuştu.

Şamil Akyüz isimli çiftçi de, “Pamuk tohumunu yüzde 50 hibeli aldık. Nasip olursa Mayıs ayında ekeceğiz. Kaliteli ve iyi bir tohumdur. Bu yıl aşırı yağmur olmazsa eğer Ekim ayının başlarında hasat ederiz” ifadelerini kullandı.

