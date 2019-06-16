Çiftçinin yılanla tehlikeli oyunu kamerada

-Çiftçinin yakaladığı yılanı taşıması

-Yılanı görüntülemesi

-Yılanın ısırmaya çalışması

-Yılanı tarlaya bırakması ve tekrar yakalaması



( BURSA ) - Tarlada yakaladığı yılanı eline alıp o anları cep telefonuyla kaydetti BURSA



Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti. İznik'in Çiçekli köyünde tarlasında çalışırken 1,5 metre uzunluğunda bozyöyük yılanı ile karşılaşan Osman Yılmaz, yılan ile adeta dans etti. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Yılanı eliyle yakalayan çiftçinin o anları Hindistan'daki yılan terbiyecilerini aratmadı. Yılmaz'ın zaman zaman yere bıraktığı ve tekrar eline aldığı yılanın saldırı anı dikkat çekti. Çiftçi Osman Yılmaz, bir müddet oynadığı yılanı tekrar tabiata saldı.

