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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çiftçilerin kış hazırlığı - MUŞ

Çiftçilerin kış hazırlığı - MUŞ

- Çiftçilerin biçtikleri otu gezer makinası ile samana dönüştürmesi - Çiftçilerin traktör ile tarlada çalışması - Otların gezer makinasına atılması - Çiftçilerin patos yapması - Çiftçilerin ot ve yoncalarını biçmesi - Çiftçi Mesut Soyuşen ile röportaj - Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aydın ile röportaj Muş 'ta çiftçilerin kış hazırlığıMUŞ (AA) - Muş 'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, biçtikleri ot ve yoncaları patos makinesinin yardımıyla öğüterek, hayvanlarına kış yemi olarak stok yapıyor. Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş 'un Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir il olduğunu söyledi.

Muş 'un yonca ekiminde bu yıl iyi bir durumda olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:"Çiftçimiz 600 bin dekar alanda yonca ekimi gerçekleştirmiştir. Yem bitkileri anlamında 700 bin dekarı aşmış durumdayız. Bu yıl havaların yağışlı geçmesi nedeniyle yoncada çok verimli bir yıl yaşıyoruz. Çiftçilerimiz bu durumda çok memnun. Şu anda çiftçilerimiz 1 kez yonca hasadı yaptı, ikinci kez hasadına başladı.
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Tarım Patos Erimli Hayvancılık Hayvan 

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