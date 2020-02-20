Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi İzle

-Üreticilerin yoğun katılımı ve ilgiyle izlemesi

-Üretici Bilal Kocabaş ve Şatiye Ülgen ile röp.

-Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röp.



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapılan uygulamalı nar ve zeytin budama teknikleri anlatımı Sarıkavak Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasının yanındaki zeytin bahçesinde gerçekleştirildi.

Doğru budama tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı budama eğitimlerine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde Kumluca Ziraat Odası Zeytin Yağı Fabrikası bahçesinde toplanan çiftçiler, burada kısa süre birbirleriyle nar ve zeytin üretimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından zeytinliğe geçildi. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Suat Hayri Karaşal çiftçilere zeytin ve nar da doğru budama tekniklerini anlattı. "Zeytin altın ağacıymış" Suat Hayri Karaşal, çiftçilere, meyve ağaçlarının verimli, meyvelerin ise kaliteli olması için nar ve zeytin ağaçlarının doğru şekilde budanması gerektiğini, budamada yapılan yanlışları ve fidanların doğru bir şekilde budanması gerektiğini anlattı. Nar ve zeytin üreticileri budamada merak ettikleri konuları uygulama esnasında Suat Hayri Karaşal’a sorarak yine bahçede uygulamalı olarak cevabını aldı. Zeytin ve Nar üreticisi Bilal Çaybaş, "Meyve fidanlarını dikiyorduk, sonrada meyvelerini topluyorduk. Ama bu eğitimde budamanın meyve ağaçlarının verimi ve meyvelerin kalitesinin iyi olmasında ne kadar önemli olduğunu anladık. Ziraat Odası başkanlığına ve Tarım İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, “Kumluca’da örtü altı sera üretiminden sonra narenciye ve zeytin üretimi hızla artıyor. Zeytinlerimizi verimli hale getirmek için İl Tarım Müdürlüğünden gelen ekibimizle birlikte çiftçilerimize eğitim verdik. Bizler de bilgi aldık. Zeytinlerimizin verimli ve kaliteli meyve için mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Bu eğitimi her yıl vereceğiz” diye konuştu



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