Çiftçiler ekmek için buğdaylarını öğütmeye başladı İzle

-Çiftçilerin buğdaylarını una dönüştürmesi

-Buğdayların işlenmesi

-Vatandaşların buğdaylarını değirmene getirmesi

-İşletme sahibi Ercan Korkmaz ile röp.

-Çiftçi Selim Yıldırım ile röp.



( MUŞ -ÖZEL) MUŞ



- Muş’ta geçimini çiftçilikle sağlayan çiftçiler, hasadını gerçekleştirdiği buğdayları un fabrikasına getirerek ekmeklik un yapmaya başladı.

Muş’ta buğday hasadını tamamlayan çiftçiler, buğdaylarını un fabrikalarına getirerek kış hazırlıklarına başladı.

Bu yıl buğday veriminin düşük olduğunu ifade eden çiftçiler, ev için buğdaylarını una dönüştürdüklerini ifade ettiler. Un fabrikası işletmecisi Ercan Korkmaz, bu sene buğday hasadının çok düşük olduğunu söyledi.



Her sene 700-800 ton arasında buğday alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Korkmaz, “Mahsul bu sene yarı yarıya düşmüş durumda. Mahsul çok hasarlı ama randıman olarak bakıldığı zaman her seneden daha iyi. Günde yaklaşık 15 ton un üretiyoruz. İşimiz en fazla 3 ay sürüyor. Unun torbasını 100 TL’den satıyoruz. Buğdayın kilogramını 1,20- 1,25 liradan alıyoruz” dedi.

Buğdaylarını Durugöze köyünden Muş’a getirerek una dönüştürdüğünü kaydeden çiftçi Selim Yıldırım da, “Köyde ikamet ediyorum. Buraya 60 teneke buğday getirdim o da yaklaşık 1 tona tekabül ediyor. Bu buğdaydan 2 torba kepek ve 54 teneke de un elde ediyorum. Evde 4-5 nüfusuz unu tandır ekmeği yapıp tüketiyoruz. Köyde oturduğumuz için ekmeği çarşıdan almıyoruz, tandır ekmeği yiyoruz. Kepekli una alıştığımız için bunu yiyoruz. Bu sene kurak geçtiği için buğdayın verimi iyi değildi. 1 dönümden 300 kilogram arpa, 200 kilogram buğday alabildik. Şimdi de değirmende buğdayımızı yiyebildiğimiz kadar una çeviriyoruz. Buğdayımızın bir kısmını da sattık” diye konuştu.



