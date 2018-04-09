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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı - SİVAS

Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı - SİVAS

- Eskiboğazkesen köynden detaylar - Miyase Süer'in evinden detaylar - Miyase Süer'in evde okuma yazma çalışmaları - Miyase Süer'in hayvanlarla ilgilenmesi - Miyase Süer'in hazırlanması - Çiftçi kadının özel araç ile alınarak kursa getirilmesi - Miyase Süer'in açıklamaları - Miyase Süer'in eşinin açıklamaları - Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'ın konuşmaları Çiftçi kadın kursiyere özel servis aracı - Sivas Belediyesi, okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Miyase Süer'in Eskiboğazkesen köyünden kent merkezine ulaşımı için özel saraç tahsis ettiSİVAS (AA) - Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 60 yaşındaki çiftçi kadın, okuma yazma seferberliği kapsamında il merkezinde açılan kursa yazıldı. Haftanın üç günü kursa gelen Süer'in maddi durumunun iyi olmaması üzerine devreye giren Sivas Belediyesi, tahsis ettiği özel araçla Süer'i, 20 kilometrelik mesafede kursa getirip götürüyor.Okuma yazma seferberliğinden televizyon izlerken haberdar olduğunu aktaran Süer, "Kocama 'ben de okuyacağım' dedim. Kocam da 'sen okuyacaksan ben de seni okutacağım' dedi.
3 haftadır eşimle birlikle okula gidip geliyoruz. Ona refakat ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden çok memnunuz. Belediyemiz de bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.Süer'in eşi Mehmet Süer ise televizyonda çıkan alt yazıları eşinin sürekli kendisine sorduğunu, bu durumdan sıkıldığı için onu kursa kayıt ettirdiğini kaydetti.
Aileyi kurs merkezinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da çiftçilikle uğraşan ve ineğini sağdıktan sonra köyden çıkarak kursa katılan Süer'in durumundan haberdar olan Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatıyla Süer'in ulaşımını sağladıklarını belirtti.

Okuma Yazma Seferberliği Boğazkesen Okuma Yazma Kursu Yazılı Açıklama Servis Aracı 

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