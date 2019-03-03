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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Çift sürerken traktörü alev aldı

Çift sürerken traktörü alev aldı

yangından detaylar

Bild Yangına Müdahale 

-dumanlardan görüntü
-ekiplerin müdahalesi

( DENİZLİ )- Çiftçinin traktörü alev alev yandı DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlasını süren çiftçin traktörü bir anda yanmaya başladı.
İtfaiyenin söndürdüğü traktör kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Hasan Ali Girdal isimle vatandaş 20 U 0410 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktör yanmaya başladı.
Traktörden alevlerin çıktığın fark eden Girdal, traktörden atlayarak kendisini kurtardı, traktör ise tarlanın kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Girdal durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası traktör kullanılamaz hale geldi.
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