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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Çift Katlı Otobüs Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

- Çift Katlı Otobüs Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

kazadan görüntüler

İlk Müdahale Hastane Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-detay

( WUHAN ) - Çift katlı otobüs sinyalizasyon direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı WUHAN

- Çin’in Vuhan şehrinde yüksek araçların girişinin yasak olduğu yola giren çift katlı otobüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otobüsün üst katı hasar görürken, 1 yolcu hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Çin’in Vuhan şehrinde kazara yüksek araçların girişinin yasak olduğu yola giren iki katlı otobüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Otobüsün içine giren direk aracın üst katında büyük hasara yol açarken, yolculardan biri hayatını kaybetti, 7'si de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis otobüs şoförünü gözaltına alırken, kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
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