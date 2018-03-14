Çift gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı

- Denizli'de akşam saatlerinde yağmur sonrası oluşan çift gökkuşağı, yakın hali ile görenleri büyüledi. Denizli'de akşam üstü yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, parlaklılığı ve canlılığı ile izleyenleri büyüledi. Denizlispor Haluk Ulusoy tesislerinde çekilen videoda çift gökkuşağı da dikkat çekti. Telefonu ile bu anı kaydeden bir vatandaş, gökkuşağını hayranlıkla izledi. (İHA-
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı