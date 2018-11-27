‘Çift Dilli Eğitim’ ile “Öğretmiyoruz Edindiriyoruz”

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedefleyen eğitimiyle yola devam ediyor. Dil eğitiminde “Öğretmiyoruz Edindiriyoruz” ilkesini benimseyen Bahçeşehir Koleji bu kapsamda “Çift Dilli Eğitim” ile öğrencilerin iki farklı dili, ana dil olarak edinmelerini sağlıyor. Erken Çocukluk eğitiminden başlayarak uygulanan “Çift Dilli Eğitim” modeli, İngilizcede ana dil becerisi edindirmeyi hedefliyor. “Çift Dilli Eğitim” modeli ile öğrencilerin hayatlarının her alanında İngilizceye maruz kalmaları sağlanıyor. 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfın sonuna kadar uygulanan “Çift Dilli Eğitim” Bahçeşehir Koleji tarafından denetleniyor. Öğrenciler, ana dili İngilizce olan eğitimciler ve anadili Türkçe olan yabancı dil öğretmenleri ile birlikte çalışıyor. “Konuları önce sınıf öğretmeni ardından İngilizce öğretmeni anlatıyor” Çift Dilli Eğitim’in şu anda bir trend olduğunu ve uyguladıkları sistemde direkt olarak öğrenciyi suni ve izole bir ortamdan çıkartıp kullandırarak dil becerileri kazandırdıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü Matthew Benton, “Dil ediniminin hızlı ve yüksek performanslı olduğu 4 yaştan 4’üncü sınıfa kadar bir program uyguluyoruz. Programımızda öğrenciler, suni bir ortamda değil direkt dili kullanarak ve dile maksimum seviyede maruz kalarak öğreniyorlar. Bu öğrenme sırasında da Fen, Matematik ve Sosyal bilimler gibi konularda da bilgi sahibi oluyorlar. Sınıflarımızda 2 tane öğretmenimiz aynı anda ders yapıyor; biri sınıf öğretmeni diğeri ise anadili İngilizce olan öğretmen. Öğretilen konuları önce sınıf öğretmeni ardından ise anadili İngilizce olan öğretmeni anlatıyor. Her iki durumda da öğrencilerimiz dili aktif olarak kullanabiliyor” dedi.

“Çift Dilli programımızda 21’inci yüzyıl becerilerine odaklanıyoruz” İngilizce öğreniminin ana dil öğreniminden farklı olmadığını söyleyen Benton; “Çocuklar nasıl ki ana dillerini belli bir sıra ve dile maruz kalarak öğreniyorsa İngilizceyi de aynı şekilde mümkün oldukça kullanarak, dile maruz kalarak ve farkı bağlamlarda kullanarak öğrenebilirler. Çift Dilli Eğitim modelimizde 21’inci yüzyıl becerilerine odaklanıyoruz. Eleştirel düşünme, üreticilik gibi aynı zamanda öğrencilerimize bu becerileri de kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra teknoloji kullanımı çok önemli. Bütün derslerimizde ipad ve tablet kullanımını derse entegre ediyoruz. Öğrencilerimiz görmüş oldukları konuların pratiklerini, uygulamalarını ipad üzerinden yapabiliyorlar” dedi.

“Çift Dilli Eğitim” modelini anaokulundan itibaren başlattıklarını ifade eden Benton, “Bu sayede öğrencilerimiz hem akademik yönden gelişiyor hem de profesyonel hayatlarında gerekli olacak farklı özellikler kazanıyorlar” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

