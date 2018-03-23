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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çift başlı buzağı 10 dakika yaşayabildi

Çift başlı buzağı 10 dakika yaşayabildi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir inek çift başlı buzağı yavruladı. Yavru, 10 dakika yaşayabildi. Alınan bilgiye göre, Baskil’in Aşağı Kuluşağı köyünde hayvancılık yapan Hikmet Sakmak, ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine veterinere haber verdi. Köye gelen veteriner Mehmet Kaplan'ın müdahalesiyle yaptırılan doğumda inek, iki başlı bir buzağı yavruladı. Yaklaşık 10 dakika hayatta kalan buzağı daha sonra öldü. Hayvana kendisinin müdahale ettiğini belirten Veteriner Hekim Mehmet Kaplan, "Hayvan doğuramıyordu. Beni çağırdılar. Ben de müdahale ettim. Buzağı çift başlı olarak doğdu. Yaklaşık 10 dakika hayatta kaldı ve ardından öldü. Böyle vâkaların yaşaması zaten zor" dedi.
(CK-
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