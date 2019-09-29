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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Cidde'de Tren İstasyonunda Yangın Haberi

- Cidde'de Tren İstasyonunda Yangın Haberi

yangın görüntüsü

(CİDDE) - Cidde'de tren istasyonunda yangın CİDDE

Tren İstasyonu Hızlı Tren Hattı Yüksek Hızlı Tren Yüksek Hız Hızlı Tren 


- Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki tren istasyonunda yangın çıktı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Haramain hızlı tren istasyonunda yangın çıktığı öğrenildi. Sivil savunma tarafından yapılan açıklamada, yangında yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmediği belirtildi. Kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi 450 kilometrelik demiryolu hattıyla birbirine bağlayan Haramain yüksek hızlı tren hattı, 2018 Eylül ayında açılmıştı.
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