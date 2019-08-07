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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
-Cidde’de İkinci Sinema Salonu Açıldı İzle

-Cidde’de İkinci Sinema Salonu Açıldı İzle

Cidde'de ikinci sinema salonu açıldı

(CİDDE) - Cidde’de ikinci sinema salonu açıldı CİDDE

Resmi Tören Sinema Salonu Başkent Forma 


- Suudi Arabistan’ın en büyük ikinci şehri Cidde’de ikinci sinema salonu açıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın başlattığı reformlar kapsamında Cidde kentinin ikinci sinema salonu açıldı. Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Cidde’deki ikinci sinema salonu gerçekleştirilen resmi törenle hizmete girdi. Törene Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Türki eş- Şebbana da katıldı.
Şebbana, Cidde'de ikinci sinema salonunun açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cidde'deki ilk sinema salonu Ocak ayında açılmıştı. Suudi Arabistan yönetiminin sinema yasağını kaldırmasının ardından ülkedeki ilk sinema salonu başkent Riyad’da açılmıştı.
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