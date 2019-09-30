Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cidde'de Hızlı Tren İstasyonundaki Yangında 11 Kişi Yaralandı - Yangın Kontrol Altına Alındı İzle

- Cidde'de Hızlı Tren İstasyonundaki Yangında 11 Kişi Yaralandı - Yangın Kontrol Altına Alındı İzle

Yangından görüntü

(CİDDE) - Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangında 11 kişi yaralandı- Yangın kontrol altına alındı CİDDE

Tren İstasyonu Tren Seferleri Hızlı Tren Trol 


- Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda dün çıkan yangında 11 kişinin yaralandığı, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Cidde kentindeki Haramain Hızlı Tren İstasyonu’nun çatısında dün yerel saatle 12.35’te yangın çıkmıştı. Cidde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin yaralandığı ve 2’sinin taburcu edildiği belirtildi. Yangının yaklaşık 10 saat sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. Mekke Emirliği tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak askıya alındı.
İlgili Foto Galeriler
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı