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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Ciciş kardeşler' serbest bırakıldı

'Ciciş kardeşler' serbest bırakıldı

Emniyetten çıkış görüntüleri

( İSTANBUL ) "Ciciş kardeşler" serbest bırakıldı- Ciciş kardeşler tükürük ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı İSTANBUL

Sosyal Medya Uyuşturucu Irak 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Ciciş kardeşler Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy, kan ve tükürük örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına almıştı. Beşiktaş Etiler’deki evlerinde gözaltına alınan Esra Ersoy’un sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirmekten, kardeşi Ceyda Ersoy’un ise ‘uyuşturucu kullanmak’ suçlamasıyla Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Ciciş kardeşler kan ve tükürük örnekleri alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Akşam saatlerinde serbest bırakılan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy’un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Ersoy, ifadesinde, fotoğrafın kendisine ait olduğunu ne zaman kimin tarafından çekildiğini bilmediğini, fotoyu yayınlayan İnstagram hesabının çalındığını süreçte paylaşım yapıldığını, bilişim uzmanı yardımıyla hesabını geri aldığını, fotoyu yayınlamadığını ve uyuşturucuyu uzun zamandır kullanmadığını beyan ettikleri öğrenildi. (MB-
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