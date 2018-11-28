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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Ciciş kardeşler gözaltında

- Ciciş kardeşler gözaltında

Esra ve Ceyda kardeşlerin polis eşliğinde emniyete girişleri

Sosyal Medya Polis Uyuşturucu Narkotik Irak 

-Ciciş kardeşlerin soruları yanıtsız bırakması
-Detaylar.

( İSTANBUL )- Beşiktaş Etiler’deki evlerinde gözaltına alınan Esra Ersoy’un sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirmekten, kardeşi Ceyda Ersoy’un ise ‘uyuşturucu kullanmak’ suçlaması ile gözaltına alındıkları öğrenildi İSTANBUL

- Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve kardeşi Ceyda Ersoy, narkotik polisi tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına aldı. Beşiktaş Etiler’deki evlerinde gözaltına alınan Esra Ersoy’un sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirmekten, kardeşi Ceyda Ersoy’un ise ‘uyuşturucu kullanmak’ suçlaması ile gözaltına alındığı iddia edildi. İki kardeş, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirildi.
(SK-ÖFA
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