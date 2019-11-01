Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Çiçekle yaklaşıp barışma teklifini reddedince bıçaklamıştı, 19 yıl 4 ay hapse çarptırıldı

Çiçekle yaklaşıp barışma teklifini reddedince bıçaklamıştı, 19 yıl 4 ay hapse çarptırıldı

fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Son Söz Diana Hapis Cezası Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti 


- Ümraniye’de çiçekle yaklaştığı eşini, barışma teklifini kabul etmeyince yanındaki bıçakla defalarca bıçaklayan sanık, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim’i barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim’in yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. “Barışmak için yanına gitmiştim” Duruşmada esas hakkındaki son savunması ve son sözleri sorulan sanık, “Bende nefes darlığı vardır. Biz birbirimizi severek 2002 yılında evlendik. 2004 yılında eşim beni terk etti. Daha sonra eşimle tekrar barıştık ancak huzurumuzu bozmak için ellerinden geleni yaptılar. 2016 yılında eşim tekrar evi terk etti. Diyarbakır'a gelip çocukları üzerime attı. Ben babasını aradığımda eşimi çok sevdiğimi ve boşanmak istemediğimi söyledim. 5 gün sonra gittim elini öptüm. Beni affettiğini söyledi.

Planlı bir hareketim yoktu. Ben barışmak için eşimin yanına gittim” dedi.
19 yıl 4 ay hapse çarptırıldı Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hamdi Sevim'i "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığı "tehdit" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mercan Sevim ile Hamdi Sevim’in boşanma aşamasında olduğu, 9 Ağustos 2018 tarihinde sanığın aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için yanında bir buket çiçek ve reddedilmesi haline göre de bıçakla müştekinin evinin önünde beklediği anlatılmıştı. Mercan Sevim'in ikametinden inip yürümeye başladığında sanığın yanına yaklaşarak konuşmak istediği, müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine daha önceden planladığı şekliyle yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ‘seni öldüreceğim’ dediği belirtilmişti. Bıçağı defalarca sallayarak müştekiyi yaraladığı kaydedilmişti. İddianamede Hamdi Sevim’in “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya Bu Kadını Konuşuyor!Dünya Bu Kadını Konuşuyor!
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı