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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cıbıltepede kayak sezonu başladı - KARS

Cıbıltepede kayak sezonu başladı - KARS

- Kayak merkezinden genel görüntüler - Kayak kayanlardan görüntüler - Otel müdürü Kemal Sönmez'in konuşması - Kayak hocası ve kayak severlerin konuşması - Pistlerden görüntülerCıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldıKARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden, Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak sezonu açıldı.Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de kayakseverler, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.Son yağışlarla kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı merkezde, konforlu ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip telesiyej de hizmete girdi.Merkezdeki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışıyla birlikte kayak sezonun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Misafirlerin kaliteli karda kayak yaptığını ifade eden Sönmez, "Bölgemize yağan kar, 'kristal' dediğimiz, dünyada çok ender bulunan karlardan. O nedenle misafirlerimiz memnun. Ağırlıklı olarak İzmir, Ankara ve İstanbul'dan, hafta sonları da yakın illerden Kars , Ağrı, Iğdır ya da Karadeniz bölgesinden konuklarımız geliyor." diye konuştu.
Kayak hocalarından Murat Cümşit ise sezonu açtıklarını belirterek, "Mekanik tesislerimiz ve otellerimiz dolmaya başladı.
Kar kalitesi yüksek ve yağış devam ediyor. Türkiye'deki bütün kayakseverleri bekliyoruz." dedi.
Trabzon'dan gelen ziyaretçilerden Ela Hekimoğlu da kayak merkezinin çok güzel manzarası olduğunu anlatarak, "Kayak sezonunu açtık, çamların arasında yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk defa Sarıkamış'a geliyorum, atmosfer çok güzel, tesisler ve manzara harika." ifadelerini kullandı.

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Yabancı Turist Ziyaretçiler Kar Yağışı 

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