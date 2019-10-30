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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS

- Gece kar yağışından görüntü - Kayak merkezinden genel görüntü - telesiyejlerden detay görüntüler - Otel genel müdürü Kemal Sönmezin konuşması - Cıbıltepenin zirvesinden görüntülerCıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Kış turizminin önemli adreslerinden Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinin zirvesine mevsimin ilk karı düştüKARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.Sarıkamış'ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ağbaba dağları ile kış turizminin adreslerinden Cıbıltepe'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimin ilk karının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Kar yağışının gece saatlerinde etkili olduğunu ifade eden Sönmez, "Zirveye kar yağdığını gördük. Bu demektir ki iyi, güzel bol karlı bir sezon bizi bekliyor. Mekanik tesisler ve oteller olarak son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi bir kış sezonu bizi bekliyor. Kayakseverler, doğaseverler hazırlıklarını şimdiden yapsınlar." dedi.

Kış Turizmi Muhabir Kar Yağışı 

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