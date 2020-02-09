Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Ciara Fırtınası İngiltere’de sele neden oldu

- Ciara Fırtınası İngiltere’de sele neden oldu

ülke genelinde selden detay

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Turab Şiddetli Yağış Şiddetli Rüzgar Muhalefet 


- Avrupa’nın batısında etkili olan Ciara Fırtınası, İngiltere’de şiddetli yağış nedeniyle sele neden oldu. Avrupa’nın batısında etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi. İngiltere, şiddetli yağışlar nedeniyle sele teslim olurken, 137 bin kişinin de elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.
Ülke genelinde uçuşlar iptal edilirken, yolculara yüksek risk dolayısıyla seyahat etmemeleri tavsiye edildi. Uçuşların yanı sıra deniz, kara ve tren yollarındaki ulaşımlarda da aksaklıklar yaşandı. Hava koşulları muhalefeti nedeniyle spor aktiviteleri de iptal edilirken, Premier Lig’deki Machester City ve West Ham maçı da iptal edildi. Öte yandan Galler, saatte 149 km hızla esen, tarihinin en şiddetli rüzgarıyla karşı karşıya kalırken rüzgarın hayati tehlike oluşturabileceği anlamına gelen koyu sarı uyarı alarmı verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı