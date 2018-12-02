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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Christoph Daum Türk Berberine Tıraş Oldu

- Christoph Daum Türk Berberine Tıraş Oldu

Daum traş detayı

( KÖLN ) - Christoph Daum Türk berberine tıraş oldu KÖLN

Açılış Töreni Teknik Direktör Rektör 


- Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde Türk berbere saçlarını kestirdi. Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u gibi takımları çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde bir Türk berberin açılış törenine katıldı.
Daum, katıldığı açılış töreninde saçlarını kestirdikten sonra sakal tıraşı oldu. Sevenleri ile sohbet eden Daum, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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