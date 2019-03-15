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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Christchurch Valisi: “Bu Şehirde Her Kültürde, Her Dinden İnsan Hoş Karşılanacak”

- Christchurch Valisi: “Bu Şehirde Her Kültürde, Her Dinden İnsan Hoş Karşılanacak”

valinin açıklaması

( CHRİSTCHURCH ) - Christchurch Valisi: “Bu şehirde her kültürde, her dinden insan hoş karşılanacak” CHRİSTCHURCH

Saldırı 


- Yeni Zelanda’nın Christchurch Valisi Lianne Dalziel, iki camiye düzenlenen saldırının ardından birlik mesajı vererek, “Bu şehirde her kültürde, her dinden insan hoş karşılanacak” dedi.
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırının ardından Vali Lianne Dalziel açıklamalarda bulundu. Vali Dalziel, “Bugün şehrimiz sonsuza kadar değişti. Şehrimizde ve ülkemizde böyle bir şeyin gerçekleşmesi düşünülemez bir şeydi” dedi.
Her kültürden, dinden ve geçmişten insanların şehirde hoş karşılanacağını söyleyen Vali Dalziel, “Şehrimizde böyle bir şeyin olması kalbimi kırdı” ifadesini kullandı. Aşırıcı saldırının ardından herkesin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Vali Dalziel, “Birçok sakinimizin hayatını kaybetmesi korkunç. Bu trajedi hepimize dokunuyor, etkilenmeyen kimse yok. Bir araya gelmeye, ilerleyen günler ve haftalar boyunca, saldırıda yakınlarını kaybetmişlere yardım etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Şehirde geçtiğimiz yıllarda da sıkıntıların yaşandığını söyleyen Dalziel, “Nefret ve ayrılığa meyletmemeliyiz. Hep birlikte ayağa kalkıp kederimizde birleşmiş olacağız ve herkes için sıcak ve güvenilir bir ortam tesis etmek için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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