CHP Sivas Milletvekili Karasu mazbatasını aldı

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( SİVAS -HD) SİVAS



- Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sivas Milletvekili seçilen Ulaş Karasu mazbatasını aldı. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekilliği seçimi sonucunda CHP'den Sivas milletvekili seçilen Karasu, mazbatasını almak üzere Sivas Adliyesi'ne geldi. Karasu'ya İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya mazbatasını verdi. Çetinkaya, mazbata teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkede ve Sivas'ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini belirterek, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti. Karasu ise mazbatayı tüm hemşehrileri adına aldığını belirterek, "Onlara hizmet etmek için mücadele edeceğiz. Seçimlerin sorunsuz geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



