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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP önünde oturma eylemi İzle

CHP önünde oturma eylemi İzle

Gruptan görüntü

Polis Ak Parti Oturma Eylemi Ak Parti Binası 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- CHP Denizli Gençlik Örgütü üyeleri CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi 5 kişi CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Önlerine koydukları pankartlarla oturma eylemi yapan partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyor. Pankartlarda, " Artık tamam, 24 saat oturma eylemi, açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan, parti içerisinde de adalet" ifadeleri yer alıyor. Öte yandan oturma eylemi yapan grup parti yetkilileri tarafından ikna edilmeye çalışılırken, o sırada Genel merkeze gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun koruma polislerinden bilgi alarak parti binasına giriş yaptı. Grubun oturma eylemi ise sürüyor.
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