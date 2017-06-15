CHP'nin yürüyüşünde ortalık karıştı



Araya giren polisler olayların büyümesini engelledi. İddiaya göre kortej, saat 13:00 sıralarında Yenimahalle Köprülüğü Kavşağından geçerken araçlarından inen biri kadın üç kişi gruba laf attı. CHP'li gruptan da karşılık verenler olunca bir anda ortalık karıştı.



CHP'nin adalet yürüyüşünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Kortej, saat 13:00 sıralarında Yenimahalle Köprülüğü Kavşağından geçerken araçlarından inen biri kadın üç kişi gruba laf attı. Bunun üzerine söz konusu şahıslara kortejdekilerden karşılık geldi. Araya giren çevik kuvvet ekipleri olayların büyümesini önledi.



