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15 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
CHP'nin yürüyüşünde ortalık karıştı

CHP'nin yürüyüşünde ortalık karıştı

Ankara Güvenpark'tan çıkan CHP kortejine Yenimahalle civarında biri kadın 3 kişi sözlü sataşmada bulundu.


Araya giren polisler olayların büyümesini engelledi. İddiaya göre kortej, saat 13:00 sıralarında Yenimahalle Köprülüğü Kavşağından geçerken araçlarından inen biri kadın üç kişi gruba laf attı. CHP'li gruptan da karşılık verenler olunca bir anda ortalık karıştı.

CHP'nin adalet yürüyüşünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Kortej, saat 13:00 sıralarında Yenimahalle Köprülüğü Kavşağından geçerken araçlarından inen biri kadın üç kişi gruba laf attı. Bunun üzerine söz konusu şahıslara kortejdekilerden karşılık geldi. Araya giren çevik kuvvet ekipleri olayların büyümesini önledi.

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