CHP'nin maskotu 'Şero' tedavi edildi

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( ANKARA -HD) ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) maskotu haline gelen kedi nam-ı değer “Şero” tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince partiye teslim edildi. CHP Genel Merkezinde yaşayan Şero, geçen hafta hastalanarak, tedavi edilmek üzere Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edilmişti. 14 yaşındaki Şero’nun karaciğerlerinden rahatsızlandığını tespit eden Çankaya Belediyesi veterinerleri, gerekli tedavileri uyguladılar. Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen Şero, yine Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yaşam alanı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde yetkililere teslim edildi.

