CHP’nin kan bağışı kampanyasına 3 kişi katıldı 1 kişi kan verdi

-MUZAFFER UYAR AÇIKLAMA

-TEK KAN VEREN KİŞİ HATİCE GÖZLET DETAY



( MANİSA )- CHP Manisa İl Yönetimi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi görmedi- Kan bağışı kampanyasına destek vermek için gelen 3 partiliden 2’sinin farklı sebeplerle kanı alınamazken kampanyada sadece bir kişinin kanı alınabildi MANİSA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı tarafından 36 kişilik yönetim kuruluna yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasına sadece 3 kişi katıldı.

Kampanyaya destek vermek amacıyla Kızılay Kan Alma Birimine giden il yönetiminden birinin yaşının 65’in üzerinde olması, diğerinin yakın zamanda ameliyat geçirmesi nedeniyle kanı alınamazken, kampanyaya sadece bir kişi kan bağışında bulunarak destek verebildi. CHP Manisa İl Yönetimi tarafından Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’ın başka bir ilçedeki programı nedeniyle katılamadığı kan bağışına 36 kişilik il yönetiminden sadece 3 kişi katıldı.

CHP İl Başkan Yardımcılarından Hatice Gözlet, Şaban Yılmaz ve CHP İl Sekreteri Muzaffer Uyar Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Ulupark’taki Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi’ne giderek kampanyaya destek vermek istedi. Kan bağışına katılan 3 kişiden il sekreteri Muzaffer Uyar 65 yaşının üzerinde olması ve İl Başkan Yardımcısı Şaban Yılmaz’ın yakın zamanda ameliyat geçirmesi nedeniyle kanları alınamadı. CHP’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına sadece CHP İl Başkan Yardımcısı Hatice Gözlet kan bağışında bulunarak destek vermiş oldu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan CHP İl Sekreteri Muzaffer Uyar, sağlığı yerinde olan her insanın 3 ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini kaydederek, “Yıllarca hep kan vermişimdir. O bakımdan acil durumlarda Türkiye’de insanların kana ihtiyacı var. Bunun için herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan verdiğimiz zamanda insanların hayat damarları her geçen gün daha da güçleşir. Nasıl bir ağacı budama yaptığımız zaman ağaca filiz veriyorsa onun için kan verildiği zaman insan vücudundaki kan hücreleri de yenilenir. Herkesi kan vermeye çağırıyoruz” dedi.



