Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu kullandı (2) - YALOVA İzle

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu kullandı (2) - YALOVA İzle

- İnce'nin oy kullandığı okuldan detay - İnce'nin okul önünde gazetecilere yaptığı açıklamaCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova Saffet Çam Ortaokulu'nda verdi - İnce: - "Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nin başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak"YALOVA (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nın başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak." dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu merkezdeki Saffet Çam Ortaokulunda kullandı.İnce, oyunu kullanmak üzere saat 10.30'da eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini İdil Göknil Işıklar İnce ile Saffet Çam Ortaokuluna geldi.Okula gelişinde vatandaşlar tarafından karşılanan İnce, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu ile 1118 numaralı sandıkta kullandı.İnce, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nin başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Cumhuriyet'in kuruluşunda da Yalova , Atatürk'ün karargahıydı. 1929’dan 1 Şubat 1938'e kadar burası karargahtı. İşte bak, karargah olmaya başladı da." dedi.
İnce, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etmek üzere okuldan ayrıldı.Bu arada İnce, aracına yöneldiği sırada bir grup "TRT dışarı" sloganları attı.

Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı