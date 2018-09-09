CHP’nin 95. kuruluş yıl dönümü - ÇORUM Haberi

- Tören alanından görüntü - Çelenk sunumu - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - CHP Çorum İl Başkan Vekili Vala Bağırıcı'nın konuşmasıCHP’nin 95. kuruluş yıl dönümüÇORUM (AA) - Çorum 'da CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü, törenle kutlandı.Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.CHP Çorum İl Başkan Vekili Vala Bağırıcı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucuları, çağdaş uygarlık yolunda yürüme kararlılığından asla taviz vermeyen devrimcilerin yuvası olduğunu söyledi.
CHP'nin cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu ifade eden Bağrıcı, şöyle konuştu:"Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bugüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bütünlüğü için çalışan, halkımızın refah, huzur ve mutluluğu için bütün zorluklara göğüs geren, demokrasi, adalet ve bağımsızlık yolunda ağır bedeller ödeyen gerçek vatanseverlerin kalesidir."