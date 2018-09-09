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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü - ANKARA

CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü - ANKARA

- ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlardan detaylar - Pankartlardan görüntüler - Yaşar Okuyan'dan detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kongre Merkezi'ne girişi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun özçekim yapması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kız çocuğunun elini öpmesi - Gösteri ve konserden detaylarCHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü - CHP'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, yazar Sunay Akın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" isimli gösterisini sahneledi, Zülfü Livaneli Korosu da konser verdiANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yazar Sunay Akın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösteri sahneledi, Zülfü Livaneli Korosu'nca konser verildi.
ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Zülfü Livaneli Korosu'nca "Bir Nehir Gibi", "Neylersin" ve "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli şarkıların seslendirildiği etkinlikte, Sunay Akın da "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisini sundu.Kılıçdaroğlu, etkinliği partili gençlerin arasında takip etti, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çekim Kız Çocuğu 

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