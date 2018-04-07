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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP mitinginde 'Rabia' işareti yaptığı iddiası ile gözaltına alındı Haberi

CHP mitinginde 'Rabia' işareti yaptığı iddiası ile gözaltına alındı Haberi

işareti yapması

Fabrika Gine Emniyet Müdürlüğü Miting Alanı 

-Şahsın gözaltına alınma anı
-detay

( ÇORUM -HD) ÇORUM

- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum'da düzenlenen mitingde konuştuğu esnada bir vatandaş 'Rabia' işareti yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Çorum'da bugün Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle 'Rabia' işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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