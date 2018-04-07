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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP mitinginde 1 kişi gözaltına alındı

CHP mitinginde 1 kişi gözaltına alındı

Şahsın gözaltına alınma anı

( ÇORUM -HD) ÇORUM

Fabrika Gine Miting Alanı 


- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum'da düzenlenen mitingde 1 kişi gözaltına alındı. Çorum'da bugün Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç. çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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