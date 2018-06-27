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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP'lilerin oturma eylemi sona erdi - ANKARA İzle

CHP'lilerin oturma eylemi sona erdi - ANKARA İzle

- Oturma eyleminden detay - Hakan Imırgı'nın açıklaması - DetayCHP'lilerin oturma eylemi sona erdi - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmak amacıyla parti genel merkezinin önünde toplanan grup, 24 saatin ardından oturma eylemini sonlandırdı - Eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı: - "24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz"ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmak amacıyla parti genel merkezinin önünde toplanan grup, 24 saatin ardından oturma eylemini sonlandırdı.Seçimlerde başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bazı CHP'liler, eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığında dün parti genel merkezi karşısında başlattıkları oturma eylemini sonlandırdı.Grup adına basın açıklaması yapan Imırgı, genel merkezin büyük CHP ailesinin ortak evi olduğunu belirterek, seçim akşamlarında burayı yas evi olarak değil, bayram evi olarak görmek istediklerini söyledi.

Oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını ifade eden Imırgı, demokratik protesto haklarını kullandıklarını kaydetti.
- "İstifa talebimizin, karara bağlanmasını talep ediyoruz"Imırgı, "24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.
Beş kişiyle başlattıkları eyleme, gün içerisinde yüksek sayıda katılımın olduğunu dile getiren Imırgı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan Türkiye'de devrim olmayacağına olan inancımızla 'yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz." ifadesini kullandı.Açıklamanın ardından eyleme son veren grup üyeleri, parti genel merkezi önünden ayrıldı.

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