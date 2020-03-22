CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

--Vatandaşlara koruyucu eldiven, maske ve dezenfektan dağıtılması

--Ekrem İmamoğlu'ndan görüntüler

--Kılıçdaroğl'unun ve cenazenin mezarlığa gelmesi

--Cenaze namazından görüntüler

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ı Kocaeli’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazında korona virüs nedeni ile katılımcılara eldiven, dezenfektan ve maske dağıtıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç (68), hastalığı nedeni ile kaldırıldığı Ümraniye’de bulunan özel bir hastanede hayatını kaybetti. Dalgıç’ın cenazesi İstanbul Sarıgazi Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenle Dalgıç, son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, burada düzenlenen törene katılamadı. Dalgıc’ın cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Kocaeli’nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi mezarlığına getirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli’deki törene katıldı Mezarlıkta düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Amiri Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay, CHP Milletvekilleri, İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazında korona virüs önlemi alındı Cenaze namazına katılanlara mezarlık girişinde korona virüs nedeni ile dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı.

Cenaze namazı öncesinde anonslarla cenazenin defnedileceği alana sadece yakın akrabalarının alınacağı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na taziyeleri tokalaşmadan verilmesi gerektiği söylendi. Daha sonra kılınan cenaze namazı öncesi ise safların seyrek olması söylendi. Kılınan cenaze namazının ardından Fikriye Dalgı toprağa verildi.





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